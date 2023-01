O tempo é impiedoso para com as revoluções. Nascem sempre prenhas de sonhos. De projetos que garantem a felicidade de todos. Almejando utopias que abrem as portas de Jerusalém Celeste. É preciso vivê-las para sentir essa alegria infinita, a esperança feita de sorrisos e cravos vermelhos para que, no nosso País, se sentisse o sabor a mel que esses dias de esplendor anunciaram.









