Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Como brinca o Jô Soares, errar é humano, descarregar a culpa em cima dos outros é sobre-humano. Este sentido do martírio e da culpa é um produto de longa idade no quadro judaico-cristão. Não nasceu com esta pandemia terrível que estamos a viver.Vem isto a propósito dos Lares. Dessa rede que cuida dos idosos. Ou deveria cuidar. São muitos os provedores e presidentes de IPSS que dedicam a vida à solidariedade. Honra ...