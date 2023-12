A revolução cibernética provocou a transformação estrutural da investigação criminal. E também na atividade criminosa. Há pouco mais de três décadas, a instrumentação utilizada pelos detetives de então, e nos quais me incluía, não tinham computadores. Muito menos internet. As impressões digitais eram analisadas à lupa, pedir uma escuta telefónica era uma travessia até Ítaca, a informação recolhia-se no contacto interindividual.









Ver comentários