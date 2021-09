A derrota americana no Afeganistão, e dos seus aliados, abriu as portas a mais uma migração descontrolada. Mais uma entre muitas que, nos últimos anos, têm agitado África e o Médio Oriente e que transformaram o Mediterrâneo num imenso cemitério de horrores.É neste contexto, e a poucos dias do aniversário da queda das Torres Gémeas em Nova Iorque, que em Portugal são detidos dois refugiados iraquianos por alegadamente pertencerem ao DAESH e estarem envolvidos em crimes contra a humanidade.