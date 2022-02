Os números falam por si. Se, por absurdo, houvesse um partido que vencesse as eleições em Lisboa, Porto, Setúbal e Leria, ficando com todos os deputados elegíveis, podia prescindir dos votos do resto do País e governaria com maioria absoluta.Vejamos agora o outro lado dos números. Qualquer partido, seguindo o mesmo raciocínio, que ganhasse todos os deputados de Bragança, Vila Real, Guarda, Portalegre, Évora e Beja, conquistaria trinta e um deputados.