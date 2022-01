Portugal medieval

A notícia é fresca. Mas é antiga. Está datada e repete-se inverno após inverno como se continuássemos na Idade Média. Duas mulheres, mãe e filha, morreram durante a noite asfixiadas com monóxido de carbono, resultante do aquecimento de lareiras/braseiras alimentadas a carvão. Num tempo em que se propagandeiam as grandes vitórias da revolução tecnológica, os sucessos com as energias renováveis, se glorifica o País como herói de todas as batalhas, a vida vai revelando sinais de que, afinal, há um outro Portugal escondido, clandestino, que não tem abrigo.