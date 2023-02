Houve grande arruaça - e bem! - pelo facto de os cortes nos orçamentos das Forças Armadas terem levado à inoperacionalidade de vários meios, devido ao desvio de verbas da manutenção para a operação. É algo que apenas já se resolve com milhões, sempre a somar. Mas há, ainda no plano das forças e serviços públicos que nos garantem a segurança, outros problemas mais tangíveis e que seriam resolvidos com um punhado de tostões, caso fossem atacados à nascença.









