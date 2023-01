O surgimento do sindicato STOP deu um novo gás à reivindicação dos professores e revelou, como nenhuma das tradicionais formações sindicais, o nível de degradação a que chegou a escola pública. Hoje, não é possível discutir o futuro do País sem que um dos principais sustentáculos seja tratado com a condescendência com que a Educação tem sido tratada ao longo dos últimos vinte anos.









