Tempo de incerteza

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O alarmismo que se espalha pelo Mundo, por causa do coronavírus, com cidades fechadas, escolas, desertificação do espaço público de grandes metrópoles, travagem brusca do turismo e da mobilidade é um encontro dos homens com o desconhecido. Medidas de prevenção agressiva, que pedem para evitar beijos, abraços, contactos próximos, pelo distanciamento social. Por medo, o Outro deixa de ser um conhecido. Nem a pia batismal escapa ...