Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um orçamento deve ser preparado com rigor e antevisão. Uma vez aprovado deve ser cumprido. Começo pelo incumprimento do Orçamento do Estado de 2020 por parte do Governo. É algo passível de ser verificado na plataforma da Direção-Geral do Orçamento. O Parlamento aprovou numa ampla maioria (todos menos o PS) a inscrição em OE do reforço necessário para as instituições do Ensino Superior em maiores ...