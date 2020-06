Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Durante o confinamento houve muitas promessas de que tudo seria diferente. Agora percebíamos a importância do Serviço Nacional de Saúde. O Ensino Superior seria fundamental para a requalificação da economia e a Ciência mais ainda. No meio destes arrebates houve até quem lembrasse os salários de milhões de futebolistas e os comparasse com os salários e contratos de miséria dos cientistas.Todos dissemos que ...