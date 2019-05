Ou vai ou racha

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Resmunga o Eduardo que esteve a fazer contas, passaram meses e na sua ideia a coisa não pode durar, não aguenta, porque já nem é senhor em sua casa, tudo gira em volta do Fernando, o irmão mais novo da Idalina, que há anos vive em New Jersey e num fim de tarde, como se fosse grata surpresa, sem aviso lhes bateu à porta, anunciando que vinha por uns tempos até que se resolvesse um caso e ficaria com eles enquanto não encontrava poiso.