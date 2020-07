O que é ter sorte

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quarenta e dois é a força da vida. - A mocidade. Foi uma grande pena.- Uma tragédia.Ouvia as conversas mal dando conta, ainda absorta no cerimonial do enterro e a recordação absurda de incidentes comezinhos, cenas estúpidas. Incompreensível lembrar-se agora que no dia do acidente ele teimasse em vestir o polo que trouxera da América; que tinha de pagar a conta do telefone; que o Justino não viera compor o beiral.