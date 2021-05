Não é bruxa, e em Sendim nunca esteve nem lá nasceu, a alcunha foi uma brincadeira do Aristides, coisa que lhe veio à cabeça quando ouviu contar que a nora do "Sete vidas", a Leocádia, deitava as cartas, mas não o fazia a todos nem por dinheiro, porque o seu "guia" a tinha avisado de que se o fizesse, além de perder o dom ficaria exposta às forças do Mal, sujeita sabe Deus a que perigos e doenças.De começ...