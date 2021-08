Gentes de camilo

Pelas circunstâncias e as bruscas mudanças da sociedade – bruscas para eles, que ainda vivem pelos padrões do século passado – a vida de quase todos os daquela família levou tão grande reviravolta que não é preciso ser bruxo, nem ter lido os romances de Camilo, para profetizar que para eles as coisas só podem acabar mal, muito mal. Tanto mais porque o que eram fortes laços de união, apertados quando a vida de todos era incrivelmente dura, se tornaram agora no oposto mais extremo, criando sentimentos de um ódio cego que tudo ensombra.Para gente doutra sensibilidade e preparo, com uma visão que os ajudasse a reflectir, mesmo que fosse só pela rama, a perspectiva seria outra. Mas as circunstâncias que criaram e o desequilíbrio dos interesses, a ganância, a paixão dos sentimentos, tudo aponta para um desenlace de tragédia.Ninguém pode intervir, nem eles são de aceitar auxílio ou conselho, sempre foram tribo das mais fechadas e assim acabarão. Depois, para mal pior, ali agora há dinheiro, bastante dinheiro. E segredos também, espadas de Damocles por enquanto só apontadas, mas que chegando a hora ferirão de morte.