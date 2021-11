É pelo que tem lido, o que ouve dizer, o que vê na televisão, e embora tente convencer-se de que não será nem tanto ao mar nem tanto à terra, o Quim Costa vive desassossegado, a ponto que quando atende uma chamada no telemóvel, não consegue fazê-lo sem que lhe ocorra que já nada é simples, em tudo há perigo, com o excesso de ligações parecem-lhe infindas as possibilidades de trafulhice.