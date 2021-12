O que conta é a fé

Ninguém brinque com a devoção da Amélia, ou julgue que é caso para rir o ela à tarde estender um tapete na sala, ajoelhar-se e, com dificuldade, devido não só à gordura, mas também porque aos sessenta o corpo já não é o que era, curvar a cabeça e tentar beijar o chão. Tenta, não consegue, repete umas quantas vezes, até que, a bufar, o corpo dorido do exercício, se arrasta para o sofá e deixa-se cair nele, resistindo a cerrar os olhos um segundo que seja, pois sabe que deixando-se adormecer ali depois do "exercício", talvez só se a casa começasse a arder seria capaz de acordar.