De que lado sopra o vento?

Sabem-no muitos, sei-o eu também por experiência própria e nem sempre agradável, que nisto da escrita o mais cómodo é criar personagens, deixar com elas a responsabilidade das diferenças e dos princípios, de modo que seja nos seus ficcionados lombos que caiam as pancadas, e o autor continue em sossego no seu canto, a salvo dos bandos que, socialmente correctos e climaticamente empenhados, detêm o monopólio das várias purezas e sonham com ‘campos de reeducação’ para os que ainda se mostram indiferentes a que os polos derretam.









