Os abençoados nascem, crescem, vão aprendendo a enfrentar a infinidade de peripécias da existência com boa noção do peso e da medida, conscientes de que em grande parte das situações, o que de facto conta é a sabedoria cautelosa do "nem tanto ao mar, nem tanto à terra."



No que a mim toca, comecei cedo, demasiado cedo, com o sonho de altos voos, admirando personagens célebres a quem um dia me pudessem comparar, gastando tempo na escolha de que arte melhor conviria ao meu juvenil e irrequieto anseio de fama.









