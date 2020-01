À beira da campa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O pior sabe-o ele demais, nem são as horas de solidão mas as do fingimento de que está tudo bem, que as coisas vão como de costume e há que aguentar, todos temos a nossa cruz, é a vida. Depois o sorriso de resignação, um aceno e até logo, vão os outros rua adiante caminha ele para o cemitério num passo lento de rotina e cansaço, perguntando-se porque o faz, nunca se dando resposta.Àquela hora nã... < br />