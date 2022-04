Não lhe venham com gracejos, para ele é mesmo acto de fé, uma certeza a que se agarra desde a manhã em que, por uma traquinice, a avó lhe deu um puxão de orelhas e, prendendo-lhe o braço com uma força que condizia mal com a sua velhice, o arrastou até à igreja, pôs de joelhos diante da imagem de Santo António, obrigando-o a jurar que não repetiria a maldade e nunca, mas mesmo nunca, se afastaria do bom caminho.









