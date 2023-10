Alguns queixam-se de que com a idade a memória vai falhando, as recordações se esfumam, confundem os acontecimentos. É lamentável, mas já Amália Rodrigues cantava que ninguém foge ao seu destino.Separam-nos 15 anos, conheci o Abel ainda alferes, depois capitão sem barriga e sem barba, mais tarde com barba à Che, mangas arregaçadas, uniforme de camuflagem, botas de paraquedista.









Ver comentários