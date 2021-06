Já lá vão vinte e tal anos, mas a Adélia conta muitas vezes que tentou, gostava que a bebé se chamasse Elvira, mas com o Valentim não havia discussões nem ele aceitava faltas de respeito à sua autoridade. A filha seria Natasha, e Natasha ficou. Baptismo? Como ela se atrevera a sugerir? Conta que nesse momento, - "Palavra, não estou a exagerar!" - tinha tido a impressão de que os olhos do marido deitavam chispas, e com uma cara ...