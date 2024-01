Uma tarde, meses atrás, levado pelo calor e pela fadiga da caminhada que tinha feito em busca de ruas da Lisboa do meu passado, mas em parte maior por uma combinação de nostalgia, tristeza, enfado e desalento de compreender o que vejo e sinto do nosso país, repeti o gesto que noutra tarde, setenta anos antes, olhando em volta, maravilhado pela cidade que só conhecia dos livros, me levara a sentar num banco da Avenida da Liberdade.