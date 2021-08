A pintura da Lenina

É um quadro a óleo que há anos pusemos no vão da escada e fica bem ali, não só pelo grande formato mas porque representa uma figura bizarra de mulher, um pouco no género das do colombiano Botero: gorduchas, disformes, e com um ar de espanto parecem perguntar-se por que carga de água alguém lhes quis pintar a fealdade.Um original do pintor colombiano seria outra loiça, não fosse que esses são para bolsa de cordões largos, de modo que não a tendo contenta-se a gente com a imitação, pois já antigamente se dizia: “pra quem é bacalhau basta”.