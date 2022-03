Andar às arrecuas

Não é de hoje, antes fosse, mas se recordo, digamos, a última década do século passado, pode ser ilusão minha ou perda da memória, tenho ideia de que nesse tempo, os meus semelhantes estavam longe de alcançar algo parecido com o espírito missionário de hoje em dia, quando rara é a conversa que, trocados os salamaleques, não descambe para as sugestões, os conselhos, os avisos e as salvaguardas, um arremedo de gentileza e preocupação, que tanto se pode tomar por curiosidade despropositada, espírito pidesco, como um suposto cuidado com o bem-estar do semelhante.