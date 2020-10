Têm mistério as linhas da memória, ocasiões em que se perde o fio à meada e por mais que se procure não se descobre a razão que de súbito nos leva a pensar nalguém que encontrámos uma única vez. No outro extremo estão aqueles casos de pessoas que com frequência recordamos, umas por amizade, outras pela bizarria da sua maneira de ser, dos seus tiques, ou porque um dia nos surpreenderam com a inesperada revelaç...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.11.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 01.11.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento