O Severino abanava a cabeça com irritação mal contida, o dedo a apontar para o peito do Alberto, que começara a desapertar a camisola, queria que visse como no hospital de Toulouse lhe tinham posto as pilhas. De agora em diante o coração batia certinho, acabavam-se as dores no peito, não tinha de se assustar com o pensamento que dum momento para o outro lhe desse um ataque.