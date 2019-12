As 'pírulas' do Valentim

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quem vive na cidade tem por vezes curiosas ideias sobre os meios pequenos, imagina nas vilas e aldeias uma grande intimidade, aquelas conversas com tempo de sobra, um vaivém de visitas e portas abertas. Talvez noutras terras assim seja, mas cá na vila mesmo entre parentes e amigos nota-se um certo retraimento, se se lhes bate à porta com um recado o convite para entrar as mais das vezes é pró-forma, ou então fingem pressas, atabalhoando desculpas.