O caso começou como tantos começam, brincadeira sem maldade, simpatia e uns pozinhos daquele misterioso ingrediente que nalguns casos leva ao namoro, noutros ao casamento, de vez em quando a relações perigosas, as de que já lá vão três séculos um francês, com o nome bizarro de Pierre Choderlos de Laclos, tratou num romance que deixou fama.De facto assim começou, e com tanta ingenuidade que para ambos foi surpresa ...