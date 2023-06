Às três não foi de vez

Escondido no fundo do meu ser montanhês há-de haver uma costela marinheira, herdada de algum remoto avô navegante que não deixou história, pois tanto quanto sei, nos dois últimos séculos a minha gente foi de vinhas, de rebanhos, searas e olivais. Nenhuns terão visto o mar.



Os que conheci iam uma vez na vida à festa de Santo Antão da Barca, em Agosto, e aproveitavam para ver o Sabor, rio que só no Inverno merece esse nome, mas que os banzava por lhes parecer caudaloso, e dele garantiam que a corrente tinha mais força do que 10 juntas de bois.









Ver comentários