Num passado já longínquo de décadas, um dia de Agosto vinha eu do tribunal de Amesterdão, onde num julgamento a sentença me tinha sido desfavorável, e o prejuízo significava um desmesurado rombo nas minhas então precárias finanças.A tarde era soalheira, o ambiente da Leidsestraat espelhava alegria, bem-estar, entusiasmo juvenil, tudo em contrário das sombras e obrigações que me afligiam, pois nem me atrevia a imaginar como seriam os dias que me esperavam.









