Esqueci em que data e ocasião Saramago afirmou que Portugal corria o risco de se tornar uma província espanhola.Corria, corre, as razões abundam, os prognósticos só mostram sombras. E eu, que melhor faria em virar o pensamento para o futuro próximo, quando para mim se irá realizar o que chamam a última viagem, ranjo os dentes, ao ler no jornal holandês ‘Het Parool’ que a Espanha, com 4000 quilómetros instalados tem, depois da China, a segunda maior rede mundial de comboios de alta velocidade.









Ver comentários