É tudo cinema

Não compreendo isto, estas tardes de pasmaceira! A província no seu melhor!Ele tinha dito aquilo sem me encarar, dando a impressão que continuaria o raciocínio, mas calou-se, bebeu um gole de café, o silêncio demorava, só depois de pousar a xícara fez um discreto movimento do braço para que não se notasse que apontava as pessoas na esplanada.< br />