Entre o Céu e a Terra

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Algumas amizades vêm de longe no tempo, outras cabem-nos por acaso como a do Manuel Silveira (pseudónimo), que começou por uma discussão na garagem onde eu tinha ido trocar os pneus do carro, e ele, um desconhecido, a argumentar que era perito no assunto, tanto insistiu que me convenceu e escolhi uma marca diferente daquela que sempre tinha usado.Acabámos por ir ao café, seguiram-se uns almoços, a intimidade foi crescendo e somos bons amigos,... < br />