Há medos e medos

Na juventude tudo são certezas, na meia idade ainda se consegue manter algum optimismo, mas com o passar dos anos a única e irremediável segurança é a do fim próximo, expectativa que para quase todos vem acompanhada do grande medo do que acontecerá depois.Mesmo os que acreditam na vida eterna têm horas em que se lhes aperta o coração, não vá dar-se o caso de que o juiz que os espera não aprecie ... < br />