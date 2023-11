De vez em quando a tentação é grande, tanto mais porque eles parecem não se dar conta de como seria fácil assentar-lhes uma bordoada no ego e na vaidade, naquela importância de pechisbeque. Mas no silêncio está a paz, deixa andar.É vê-los como empurram quem se lhes atravessa no caminho, na ilusão de que têm de ser sempre os primeiros, os do lugar de honra, que o mundo nada mais faz do que olhar para os primeiros disto, os mais daquilo, quem tem estrelas, e quantas, quais, onde.









