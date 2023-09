Porque logo me levou a desconfiar do mundo, a precocidade foi um dos meus azares, talvez o maior. Cedo demais aprendi a ler, e como o jornal me fascinava, aos 6 anos a guerra da Abissínia entrou na minha vida, logo a seguir a Guerra Civil de Espanha, e ainda esta não tinha terminado quando rebentou a Segunda Guerra Mundial, de que depois se diria que, graças ao poder dos Estados Unidos e à fundação da ONU, tinha sido a última guerra da humanidade.









Ver comentários