Talvez seja uma questão de genética, verdade é que mal-grado a idade, a minha memória funciona sem que dela tenha razão para me preocupar, pois se mostra pronta a fornecer os dados, os nomes, as recordações que lhe peço.Tenho, contudo, a suspeita de que esta memória é diferente daquela com que nasci.









Ver comentários