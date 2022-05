Chegando ao que se costuma referir como idade avançada, no meu caso passados os 90, as memórias sofrem por vezes uma distorção. Assim acontece que quando lembro o Dino pela última vez que o encontrei, revejo sempre o estranho janota que tinha sido, pois numa aldeia onde as calças grosseiras de burel eram a norma, vestia ele umas de fazenda, que embora remendadas o distinguiam, um pouco à maneira de um inesperado homem da cidade.









