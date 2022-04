Cada um sabe de si, Deus sabe de todos", mas para o Bernardino o ditado não confere, mais certo é que mesmo o Altíssimo às vezes perca o rasto da Georgette, filha única e menina dos seus olhos. Ele próprio, no seu dizer "um pai moderno, aberto a tudo" há muito deixou de lhe perguntar o que faz, por onde e com quem anda, se ainda mora no Areeiro, que emprego arranjou para levar semelhante vida.









