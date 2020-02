O filme do Travolta

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Muitas vezes o melhor seria não ter memória, ganhar o dom de à vontade do freguês passar a esponja sobre as recordações que magoam e então, com a lousa limpa ou carregando no Delete fingir que se pode recomeçar, sem ontens só amanhãs.O mal é que a memória até aflige os que julgam tê-la perdido e carrasco refinado na tortura traz ao de cima as lembranças que mais doem.