O morcão da asturiana

Mesmo com caridade cristã e passando a esponja sobre o seu desagradável carácter, é difícil estar à conversa com o Fernando sem que duma maneira ou doutra ele a não termine aos berros e a gesticular ameaças, embora raro se compreenda o que dispara tanta fúria.Assim, sendo ele como é e nós convencidos de que aquilo não tem remédio, aguenta-se a sua maneira, aceita-se o Fernando como parte do folclore ...