O nome é tudo

De muitos falecidos diz-se com sinceridade "Deus lhe dê paz!", mas alguém como o Carlos, que vai para três décadas entregou a alma ao Senhor, o mais provável é que nem nas alturas tenha mudado de feitio, e também lá desassossegue os que descuidados passam pela sua nuvem, ou se põem a jeito para que ele dê largas à irreprimível vontade de exagerar que recebeu no berço.Mal não era, uma ou outra vez tornava-se cansativo, mas em compensação valia como espectáculo e muito se lhe perdoava. Igual nunca encontrei e dos com que desde então tenho convivido nenhum lhe chega aos calcanhares.Falava-se dum ministro, conhecia-o ele desde a primária, era visita lá de casa, ainda dias atrás… Com um inesperado aparte o ministro desaparecia, o episódio seguinte era um jantar em casa do banqueiro X. onde estava também… E lá vinham a atriz Fulana, o advogado Sicrano, o cirurgião Beltrano, o milionário na lista da Forbes, os… Ah! E o número um do golf! Com um misto de saudade e malícia recordo o nosso último encontro, que seria também o de que guardo uma memória viva e o revejo num dos seus impecáveis fatos de cheviote, incompreensível luxo de quem não se conhecia emprego, fortuna ou modo de vida que o justificasse.