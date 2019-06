O nosso Vara

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Porque todos queriam ir foram precisos três carros e a carrinha do Vagaroso, lá fomos então na passada sexta-feira, dando mais ideia de que íamos para alguma festa do que ao hospital de Bragança visitar o Lourencinho Vara (não é família nem conhece o outro senhor, vai aguentando essa arrelia do nome) que depois de ter sofrido um ataque cardíaco balanceara duas semanas entre a vida e a morte, mas felizmente se encontrava livre de perigo,... < br />