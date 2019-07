O pau de Cabinda

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É assim desde que o conheço, incapaz de ir direito ao assunto, sempre com rodeios, e quando estes começam a dar na vista passa então para o interrogatório, fingindo-se interessado em saber o que penso disto e daquilo, deste e daquele, se vou seguindo a política, se ainda leio muito.Quando finalmente, o que dura vidas, se dá conta que a minha cara denuncia impaciência e os olhos se me perdem no horizonte, lá fala entã... < br />