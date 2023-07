Chegada a muita idade, o exercício de olhar para o passado requer mais do que a memória, entram nele doses abonadas de paciência, compreensão, humildade. Caso contrário pronto se cai no pessimismo, ou pior, no desdém pelas mudanças, a negação do evidente, o aborrecimento que causa a incapacidade de compreender e acompanhar.









Ver comentários