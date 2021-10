Pelo eterno descanso

Depende do carácter, sensibilidade, natureza do próprio, e assim para uns os sonhos são apenas isso, outros vêem neles pesadelos e previsões que raramente anunciam algo de bom.Conta o Veiga que desde há tempos quase todas as semanas se lhe repete um sonho que, como tantas vezes acontece, diria ser sem pés nem cabeça, não fosse a bizarria de incluir uma cena real e penosa demais, a da noite em que tinham convidado a sogra para jantar, e a Deolinda já então muito doente, enfraquecida pelo tratamento, se pegou com a mãe por causa de uma niquice.