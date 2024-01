Nada adianta dizer-me, e repetir cem vezes, que uma dose cavalar de indiferença ajuda a paz da alma e a saúde do fígado. O problema é que a indiferença, a genuína, tem de ser de fabrico próprio, não se compra em pílulas ou injecções.



Ora nesse particular da indiferença – e da paciência também –, confesso que a minha craveira se encontra muito abaixo da média, pois antes de ter ideia do que me está a acontecer, e accionar o necessário travão, já o humor se me azedou.









Ver comentários