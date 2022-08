Será trabalho da memória, desarranjo do subconsciente, talvez uma ligação defeituosa no cérebro ou o equivalente mental de um despejo, o caso é que por vezes e sem razão que descubra, revivo situações em que de repente, como que perco consciência do tempo, o que é velho de décadas de súbito torna-se actual, muito vivo, acontece de novo com uma realidade que assusta.









